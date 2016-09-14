在國小周邊寫恐嚇文句 警追不明塗鴨犯

有塗鴨犯在國小周邊寫下恐嚇性字句。（記者劉慶侯翻攝）

2016-09-14 12:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市大直國小周邊的變電箱、圍牆、電線桿等五處，日前疑遭人塗鴨寫下「青少年純潔騙殺全國」的文字，雖然語意不明，字體又扭曲，但因太過密集出現，仍引發校園安全疑慮。轄區警方目前已加強巡邏，並追查塗鴨男子身份和意圖。

警方表示，位在台北市大直街的大直國小，是日前有學童家長送孩子上學時，在距離學校約百公尺處的變電箱等多處，發現以黑色或紅色粗奇異筆寫著「青少年純潔騙殺全國」的幾個大字。由於近來才發生小燈泡被殺害命案，立即引發家長恐慌。

警方和里長獲報前往蒐證調查，分別在校園門口的變電箱、圍牆邊電線桿、騎樓牆壁、商家鐵桿上，麵包店冷氣機室外機，共計約有5處被塗鴨。

警方初步調查，這名塗鴉犯應非一般喜歡炫耀「成品」的街頭塗鴨客，且字跡歪斜無美感，似乎有意造成驚恐，且對當地地理位置了解，完全躲避開有街頭監視器的位置，因此並未錄到對方作案時身影。

目前警方與里長及校方共同合作，除加強校園周邊巡邏外，也由校方加強學生安全觀念。警方也希望有民眾能提供相關訊息檢舉。