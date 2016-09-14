路人很衰！「暴走哥」誤認被譙追砍他…

湯姓男子昨天到新竹市一間超市買菸，卻莫名遭一名35歲「暴走哥」楊男持摺疊鋸子追殺，兩人在超商你追我躲。（資料照，記者王駿杰翻攝）

2016-09-14 12:41

〔記者王駿杰／新竹報導〕湯姓男子今年5月到新竹市一家超商買菸，途中騎機車行經楊男身邊，卻被楊男誤會，以為湯男對他挑釁，楊男一氣之下，竟尾隨湯男到商，並持摺疊鋸子追砍，湯男被逼到角落無處可逃，只好拿手邊飲料奮力反擊，所幸將楊男壓制；新竹地院審理終結，判楊男有期徒刑7月。

經查，35歲楊男103年間因公共危險案件遭法院判處有期徒刑3月，同年8月26日執行完畢出監，但他不知戒慎其行，竟持摺疊鋸子作勢向湯男逼近，由上往下揮砍湯男頭部及身體重要部位，湯男轉身快速逃離，兩人就在超商內你追我躲，湯男逃跑時，還不慎撞擊超市內放置物品，導致右背部挫傷。

楊男偵訊時坦承持摺疊鋸子追湯男，但堅決否認有殺人意圖，他供稱，當時以為遭對方用三字經辱罵，才會持鋸子上前理論。

湯男則說，他進超市買菸，卻隱約聽見背後有男子咆哮，他轉身就看見楊男用台語問候他，但他聽不太懂，還沒搞清楚發生什麼事，楊男就持鋸子走過來並追他。

法官認為，楊男誤認湯男對他辱罵髒話，他不用理性態度解決問題，竟持摺疊鋸子尾隨對方，還在超市內追逐湯男，造成他心生畏怖，不慎撞及超市內放置物品，導致右背部挫傷，此舉實造成湯男極大恐慌，本應予以嚴懲，惟念楊男事後坦認犯行，已與對方達成和解，審酌依恐嚇危害安全罪判刑。