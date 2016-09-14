台南東山、白河部分地區預防性撤離、封橋

莫蘭蒂颱風風雨轉強，白河警方今日上午陸續配合各區公所實施山區民眾預防性撤離，部分橋梁提前封鎖。（記者王涵平翻攝）

2016-09-14 12:22

［記者王涵平／台南報導］莫蘭蒂颱風風雨轉強，白河警方今日上午陸續配合各區公所實施山區民眾預防性撤離，部分橋梁提前封鎖。

白河分局災害應變中心昨晚與警察局長黃宗仁舉行防颱視訊會議，另對於颱風相關輿情、災害情形、管制措施等，利用LINE群組、M-POLICE影音傳送及視訊方式直接反應勤務指揮中心，即時更新各項資料與數據，各項災前準備、災害應變及災後處理等工作與訊息，即時提供民眾注意。

白河分局今日上午起配合東山、白河區公所進行預防性撤離，分局長李名昌指示「超前佈署」，針對過去易發生災害之區域、狀況、問題及缺失等，提醒同仁特別注意。

撤離目標為潛勢溪流保全對象居住地區，目前已有東山區南勢里五叉溝、白河區仙草里、六溪里、大林里、白河里、河東里地區撤離。道路封閉部分，9月14日8時41分封鎖白河區竹門往甘宅支甘宅橋，8時51分封鎖白河區紹安往草店關帝廳廟之頭前溪橋。

民眾如有需要警方協助，可撥打110或白河分局勤務指揮中心電話06-6852006。