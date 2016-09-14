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重機急煞停紅燈 慘遭車友撞飛......

2016-09-14  12:25

〔記者吳政峰／新北報導〕好衰！只是停個紅燈，竟然慘遭重車車友撞飛！

蔡姓重機騎士11日參加車聚，一行9車下午5時許從新北萬里往金山而行，經萬里隧道前石角路口，蔡男發現交通號誌轉紅燈，立刻煞車，沒想到後方的李姓車友未保持安全車距，直接從蔡的車屁股撞下去，兩人翻滾倒地。

路口10幾台汽機車見狀，無人下車查看兩名騎士傷勢，還有人直接從兩輛機車中騎過去，視若無睹，剛好兩名新北市警局萬里分駐所員警經過，趕緊上前查看，並呼叫救護車送往基隆長庚醫院診治，兩人僅四肢挫傷，無生命危險。

兩人酒測值均為0，新北市警局金山分局交通分隊小隊長張簡富豐初判，李男未保持安全車距才會釀禍，建議車友出遊時，可採取斜角跟車（跟在前方車輛的左後或右後方），避免一直線前後跟車，較為安全。

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  • 前方車友未見蔡、李兩人跟上，返回才發現出車禍。（記者吳政峰翻攝）

    前方車友未見蔡、李兩人跟上，返回才發現出車禍。（記者吳政峰翻攝）

  • 幸好當時兩名員警經過，協助呼叫救護車並指揮交通。（記者吳政峰翻攝）

    幸好當時兩名員警經過，協助呼叫救護車並指揮交通。（記者吳政峰翻攝）

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相關關鍵字： 急煞 緊急煞車 衝撞 車禍 重機
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