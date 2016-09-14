不當黨產委員會被砸案 兩嫌將依毀損罪函送

2016-09-14 12:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市松江路的「不當黨產處理委員會」，13日中午遭兩名男子拿石塊砸破玻璃大門一案，嫌犯安平在當晚落網後，警方今日再逮獲涉嫌的王凱崴。王嫌強調當時喝醉了，不是故意的，直喊「我錯了！」警方將依毀損罪將全案函送法辦。

警方表示，兩名各自騎乘腳踏車的不明男子，是13日中午11時30分左右，行經台北市松江路85巷9號前時，其中一名上半身打赤膊的男子，手持石塊朝不當黨產委員會大樓的玻璃門丟擲，隨後和友人立即騎車離去。

警方當日晚上7左右先被捕的52歲嫌犯安平；對方在警訊中一直大罵顧立雄，認為委員會都是用他自己的人，沒有法律依據，薪水也是要給多少就給多少，他很「賭爛」顧立雄，才會丟石頭洩憤。

同時，安嫌也推稱當時尚未到案的友人王凱崴，才是動手丟石頭砸玻璃門的人。安嫌在深夜11點製作完筆錄後離去。

昨日上午8時許，警方在福和橋下發現54歲的王男子蹤影，對方配合警方調查前往警局製作筆錄。

警方調查，王男和安男經常一起四處喝酒聊天，案發當日兩人在伊通公園附近喝酒，聊到對政治不滿，酒興中相約騎腳踏車，到附近不當黨產處理委員會大樓「試膽」，順手在伊通公園撿了一塊石頭。

兩嫌抵達黨產會後，王男先持石塊朝玻璃大門丟擲，但力氣太小大門沒破，安男隨後撿起石塊大力一丟，大門應聲破裂，但因大門玻璃是強化材質，沒有碎裂一地。

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