颱風吹倒病樹 駕車老翁被狠砸重傷

2016-09-14 12:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕颱風莫蘭蒂登陸，南投縣集集鎮62歲葉姓蕉農，今晨獨自開著小貨車準備到田裡工作，卻疑因颱風瞬間風勢吹倒對向路樹，不偏不倚砸中貨車車頭，老翁頭部遭重擊昏迷，車輛最後擦撞護欄停下，老翁送醫後昏迷指數3，經插管恢復生命跡象，現已轉往台中沙鹿童綜合醫院急救。

警方表示，到場時該棵路樹已被連根拔起傾倒，貨車車頂則明顯遭壓垮，老翁頭部並無明顯外傷，現場則只有間歇雨勢，風勢則一般，詳細肇因還要調查。

集集鎮公所則說，該路段的路樹因根系與健康問題，已經報請縣議會獲准砍除，原本近期就將開工移除，卻疑似因颱風來襲引起瞬間強風，才會加速病樹倒塌，惟該棵路樹並非病況最嚴重的，詳細原因還要鑑定，現已封閉該路段，防止意外再發生。