毒蟲悲歌！手持針頭陳屍醫院男廁

2016-09-14 12:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕24歲毒蟲邱柏晴，今天上午11時在基隆長庚醫院被清潔員發現，陳屍在一樓男廁裡，手裡還拿著針頭；警方封鎖現場釐清死因。

警方調查，毒蟲邱柏晴，今年9月9日才驗完尿，今天上午從龍安街住處，到基隆長庚醫院就診，卻陳屍醫院男廁所內，針頭還有殘餘海洛因毒品。

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