11名台籍詐欺犯遣返回 台中檢偵訊中
2016-09-14 11:46
11名台籍詐欺嫌犯移送台中地檢署。（記者楊政郡攝）
［記者楊政郡／台中報導］520後台灣與印尼警方首度合作破獲電信詐騙機房案，8月間逮捕11名台籍及20名中國籍，13日晚間11名台籍嫌犯遣送回國，並通知中國公安自行到印尼帶回中國籍嫌犯，而台籍嫌犯以莊、王兩嫌為首，他們作案約半年餘，不法所得約300萬元，目前由台中地檢署偵訊中。
檢警專案小組指出，經分析詐欺前科犯資料，又發現有集團性出境東南亞國家，提供資料給印尼警方進行監控、蒐證，8月4日印尼警方在2處民宅逮捕31名嫌犯，查扣大批路由器、電話機、信用卡及帳戶，8月23日也在莊嫌台中市南區住處查扣他BMW名車1部。
印尼警方調查該詐騙集團是屬於假檢警詐騙手法，第一線是扮演電話客服人員，第二線是扮演公安，第三線扮演檢察官，在網路上架設虛構的「中國民人最高檢察院」網站詐騙大陸民眾。
而這次逮捕盜集團成員，其中有20名屬中國籍，雖然證據都在我們與印尼公安手上，但基於兩案司法合作，我們會通知中國公安來帶回，雙方持續進行司法互助，互相提供犯罪證據，共同打擊犯罪。
自從肯亞案後，台海兩岸共同打擊犯罪模式有趨緩、意興闌珊之勢，但是透過此案，我們台灣展現充分合作，畢竟這是打擊犯罪的普世價值，兩岸只有合作才能發揮作最大打擊效能，讓「人、證、贓」都能結合，才能在法庭上展現攻擊力道。反之，則讓宵小有可趁之機，希望兩岸能持續、重開對等及理性的合作空間。
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