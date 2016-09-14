| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市區風狂 輕軌全線停駛 蘇花公路下午1時起只出不進 2時全線封閉
 首頁 > 社會

刑事局警官向馬伕要保護費 判刑1年半

2016-09-14  12:00

〔記者楊國文／台北報導〕曾在桃園服務多年的刑事警察局公共關係室警官呂學秀，被控5年前與友人陳春枝以整頓桃園、中壢等地傳播業為由，要求10名馬伕按月合繳10萬元保護費，但多位馬伕認為金額太高不願繳交，並向警方提出檢舉，呂否認不法，一審依貪污罪的藉勢勒索財物未遂罪，重判呂學秀6年6月徒刑，褫奪公權4年；高等法院審理後，今日變更法條，依恐嚇取財未遂罪，改判呂1年6月徒刑。

同案另一名被告陳春枝，一審判他6年徒刑，高等法院今也依恐嚇取財未遂罪，改判為1年2月。全案均可上訴。

呂學秀、陳春枝今日均未到高院聆判，呂學秀委託友人到庭聽判，宣判後，呂的友人認為呂是冤枉的，應該是遭人誣陷。呂的友人嘗試連繫呂，但均未連繫上，因此無法得知他對判決的看法及是否上訴。審理時，呂否認藉勢勒索或有恐嚇等不法。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保護費 勒索 恐嚇取財 馬伕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：刑事局警官向馬伕要保護費 判刑1年半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.