刑事局警官向馬伕要保護費 判刑1年半

2016-09-14 12:00

〔記者楊國文／台北報導〕曾在桃園服務多年的刑事警察局公共關係室警官呂學秀，被控5年前與友人陳春枝以整頓桃園、中壢等地傳播業為由，要求10名馬伕按月合繳10萬元保護費，但多位馬伕認為金額太高不願繳交，並向警方提出檢舉，呂否認不法，一審依貪污罪的藉勢勒索財物未遂罪，重判呂學秀6年6月徒刑，褫奪公權4年；高等法院審理後，今日變更法條，依恐嚇取財未遂罪，改判呂1年6月徒刑。

同案另一名被告陳春枝，一審判他6年徒刑，高等法院今也依恐嚇取財未遂罪，改判為1年2月。全案均可上訴。

呂學秀、陳春枝今日均未到高院聆判，呂學秀委託友人到庭聽判，宣判後，呂的友人認為呂是冤枉的，應該是遭人誣陷。呂的友人嘗試連繫呂，但均未連繫上，因此無法得知他對判決的看法及是否上訴。審理時，呂否認藉勢勒索或有恐嚇等不法。