空軍士官長結交少女3年 不滿分手2度性侵

2016-09-14 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕在北部某空軍單位擔任士官長的33歲楊姓男子，3年前透過網路結識一名時年16歲的高雄市少女，兩人交往並多次發生性關係，今年8月女方要求分手，楊男竟威脅散布性愛影片、照片，兩度性侵女方，被捕後依妨害性自主等罪送辦。

根據《蘋果日報》報導，被害人3年前與楊男結識交往，由於她未成年且與男方差距14歲，讓父親強硬要求兩人斷絕往來，楊男假裝同意並簽下和解書，但仍多次約出少女碰面，在賓館、廁所、樓梯間等地方發生性關係。

現年19歲的被害人上月主動表態想要分手，怒不可遏的楊男揚言散布性愛影片、照片，於8月21日將她約到賓館性侵，同月27日又再約她碰面，遭拒後竟前往其住處大樓外埋伏，趁被害人外出倒垃圾時，強押她到樓梯間性侵，被報警處理後遭逮捕，依法送辦。