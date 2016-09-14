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為PIZZA起口角分手 女刺死男友

2016-09-14  11:01

〔記者楊國文／台北報導〕新北市女子潘盈真在去年8月蘇迪勒颱風夜，與男友張朝傑為了外帶PIZZA起口角，張男提議分手還拎著行李欲搬離兩人同居愛巢，潘女拿出水果刀威脅要自殘，不料卻殺害張男，但她訊稱男友抓住她握刀的手，猛刺他自己致死，法醫鑑定報告則顯示應是潘女握刀殺人，戮破其謊話，最高法院考量潘女案發後自首，今依家暴殺人罪判她12年徒刑，全案定讞。

現年26歲的潘女，目前仍在押中，她和大他4歲的張男在新北市永和區公寓租屋同居。去年8月7日蘇迪勒颱風襲台當晚，張男要求潘女與他一起出去外帶PIZZA未果，當拿回PIZZA後，與潘女發生爭吵，張男怒氣沖沖揚言分手，並整理行李欲搬離2人住處，潘女大叫「不要走」，但張男不理會潘女吼叫。

潘女此時從廚房拿出2把水果刀，擋在張男面前，張男見狀勸阻，欲出手奪下潘女手中的水果刀，2人拉扯間，潘女將刀子刺進張男胸膛，張男雖送醫仍不治。

潘女辯稱，當時她拿出2把水果刀準備自殘，但張男拉著她的手，因他的力氣太大，她無法掙脫，便一刀刺向張男左胸，她見張男倒地，擔心貓來舔血，或碰到刀受傷，先將雙刀丢進廁所馬桶內，再幫張男止血並打119送醫。

高等法院認為，勘驗大樓相關樓層監視器，發現拍到張男盛怒下堅持離去，潘女持刀威脅要自殘等畫面，依當時情形，張男只要阻止她自殘即可，怎會萌生死意，持刀刺向自己？與常情不符，另根據法醫研究所鑑定，若張男是與潘女搶過長10公分的水果刀自刺胸部，應不致造成12公分的傷口，綜合認定潘女殺人，但考量潘女報案時承認將張男刺傷，符合自首條件，昨仍判她12年徒刑。

潘女不服判決提起上訴，最高法院今將全案駁回確定。

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  • 為PIZZA起口角分手，女刺死男友。（資料照，記者邱芷柔攝）

    為PIZZA起口角分手，女刺死男友。（資料照，記者邱芷柔攝）

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