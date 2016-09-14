| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市區風狂 輕軌全線停駛 蘇花公路下午1時起只出不進 2時全線封閉
 首頁 > 社會

中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富

2016-09-14  10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組偵辦中信金弊案，近日來密集借提在押的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛，今天再借提吳豐富，現仍在庭訊中。

今年6月8日，特偵組兵分58路搜索涉案人住處及辦公處所，約談辜仲諒、國寶人壽前大股東朱國榮、吳豐富、張友琛等94人；訊後辜仲諒被諭令1億元交保；朱國榮則遭羈押禁見。

後來吳豐富及首波被約談但沒被強制處分的張友琛，再遭特偵組傳訊，2人訊後均被聲押禁見獲准。此案目前共有朱國榮、吳豐富及張友琛等3人在押。

廣告
  • 特偵組偵辦中信金弊案，今天再借提吳豐富，現仍在庭訊中。（資料照，記者王藝菘攝）

    特偵組偵辦中信金弊案，今天再借提吳豐富，現仍在庭訊中。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中信金 吳豐富
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.