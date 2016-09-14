中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富

2016-09-14 10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組偵辦中信金弊案，近日來密集借提在押的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛，今天再借提吳豐富，現仍在庭訊中。

今年6月8日，特偵組兵分58路搜索涉案人住處及辦公處所，約談辜仲諒、國寶人壽前大股東朱國榮、吳豐富、張友琛等94人；訊後辜仲諒被諭令1億元交保；朱國榮則遭羈押禁見。

後來吳豐富及首波被約談但沒被強制處分的張友琛，再遭特偵組傳訊，2人訊後均被聲押禁見獲准。此案目前共有朱國榮、吳豐富及張友琛等3人在押。