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手煞車失靈撞斷消防栓 路人驚呼「有噴泉」

2016-09-14  10:34

〔記者曾健銘／新北報導〕市區有噴泉！35歲張姓駕駛今日凌晨3時許駕駛大貨車到新北市泰山區新北大道5段某店面前卸貨，期間疑似車輛的手煞車失靈，該路段又屬微下坡地段，大貨車往前滑行，應聲撞斷路邊的消防栓，水柱瞬間噴發形成「噴泉」，讓路過的民眾紛紛駐足觀看，驚呼：「怎麼有噴泉！」

警方事後調查，張男的酒測值為0，初步研判疑因車機故障才肇事，所幸未造成人員傷亡，事故原因仍待調查。

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  • 車輛疑似手煞車失靈，往前滑行後撞斷消防栓。（記者曾健銘翻攝）

    車輛疑似手煞車失靈，往前滑行後撞斷消防栓。（記者曾健銘翻攝）

  • 車輛疑似手煞車失靈，往前滑行後撞斷消防栓。（記者曾健銘翻攝）

    車輛疑似手煞車失靈，往前滑行後撞斷消防栓。（記者曾健銘翻攝）

  • 車輛疑似手煞車失靈，往前滑行後撞斷消防栓。（記者曾健銘翻攝）

    車輛疑似手煞車失靈，往前滑行後撞斷消防栓。（記者曾健銘翻攝）

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