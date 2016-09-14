小鮮肉車站伸手借錢 留一堆資料…都是假的
2016-09-14 10:31
［記者楊政郡／台中報導］22歲張天保長相斯文，卻在半途向陌生人佯稱車子沒油、手機及包包都被竊，還主動留下手機號碼、臉書帳號、line等聯絡方式，今年5月3、7日連續在台中市朝馬站騙張男6千元、在秋紅谷騙陳男1萬元，事後被害人依所留電話號碼聯繫，都聯繫不上，才知受騙，台中地檢署依詐欺罪起訴。
起訴書指出，桃園市人張天保103年因詐欺罪被判刑，今年5月3日在台中市西屯區朝馬站，「伸手」向張姓路人佯稱車子沒油、零件壞了、手機及包包遭竊，身上沒錢即須返家為由，且為了取得信任留下手機號碼（他媽媽手機）及臉書帳號供事後連繫，張某借了6千元給他。事後都聯繫不到人而報警處理。
同月7日張天保又在台中市秋紅谷機車停車場，一樣「伸手」向陳姓路人佯稱車內財物遭竊，身上沒半毛錢，想要借車資及修車費等，還留下身分證影本、收據、雙方合照、手機號碼（空號）、line等當作事後連繫還款之用。
陳某認為兩人都一起合照了應該不會是騙的，就借他1萬元，但事後多次連繫不著才知受騙。
檢方指出被告為了取信於被害人，什麼資料都可以留，目的就是要把錢騙到手，完全不計後果。
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