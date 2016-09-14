赴美將更便捷 台美雙方就執行「全球入境計畫」進行協商
2016-09-14 10:19
〔記者劉慶侯／台北報導〕美國國土安全部海關及邊境保護局（US Customs and Border Protection, CBP） 處長Kenneth Sava一行，昨日與我內政部移民署及警政署、外交部舉行工作協調會議，雙方就執行「全球入境計畫」實務作業事項進行研商。
我國101年10月成為美國「免簽證計畫（Visa Waiver Program, VWP）」參與國後，105年4月再與美國簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明」，成為全球第7個加入美國「全球入境計畫（Global Entry, GE）」國家。此次會議是台美雙方在簽署聯合聲明後，首次便捷兩國人民通關計劃細部規劃作面對面協商。
未來台美雙方在資料傳輸完成系統介接後，我國人將可透過美國「全球線上註冊系統（Global Online Enrollment System, GOES）」提出申請，經雙方完成資料確認，國人並須親至美國通過美方面談後，即可成為會員，享有使用美國幾個主要機場自動通關設備入境美國。而基於互惠原則，我國亦將同時給予美國GE會員之國民使用我「自動查驗通關系統（E-Gate）」待遇。
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