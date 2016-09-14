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新北傳災情 強風吹折5公尺路樹毀3機車

2016-09-14  10:12

〔記者曾健銘／新北報導〕強颱莫蘭蒂來勢洶洶，北部地區今日早上明顯感受強風的威力，新北市也首傳災情！

位於新北市新莊區中正路700號之21前，1棵近5公尺高的路樹，今日上午9時許疑因不堪強風吹襲，應聲倒塌，卻不偏不倚砸到停車格內3輛機車，因該路段正是車水馬龍的主要幹道，嚇得許多用路人連忙閃避，警消人員獲報後趕赴現場，所幸路樹並未砸中路人，沒有造成人員傷亡，目前警方已在現場交管，新莊區公所相關單位正處理中。

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  • 新莊中正路上一棵近5公尺高的路樹，在莫蘭蒂颱風帶來的強風吹襲下，被連根拔起。（記者曾健銘翻攝，照片來源新北市消防局。）

    新莊中正路上一棵近5公尺高的路樹，在莫蘭蒂颱風帶來的強風吹襲下，被連根拔起。（記者曾健銘翻攝，照片來源新北市消防局。）

  • 倒塌的路樹壓倒多輛機車。（記者曾健銘翻攝，照片來源新北市消防局。）

    倒塌的路樹壓倒多輛機車。（記者曾健銘翻攝，照片來源新北市消防局。）

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