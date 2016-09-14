欲替友人出氣 男子開槍被抓卻反咬

2016-09-14 09:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭羅東黃姓男子，因未成年蘇姓友人與李姓、余姓等男子，在KTV滋生糾紛，為替蘇出氣，黃攜帶槍夥同葉姓、陳姓等友人，與李、余一夥人談判，黃男一見到對方即拿槍掃射，造成李、余的游姓友人腿部中彈，所幸及時送醫無礙，黃男偵查卻否認罪行咬蘇，但仍因涉及殺人未遂、無故持有具有殺傷力之手槍等罪嫌，遭宜蘭地檢署起訴。

起訴書指出，5月20日蘇與李、余2人，在羅東鎮的KTV發生糾紛，為替蘇出氣，22歲黃男持改造步槍與子彈，夥同葉男等人，開車前往羅東運動公園，與李、余的人馬談判，沒想到黃在北成橋一遇到對方，就持槍掃射，擊發子彈約十發，其中一發射中李、余的游姓友人左大腿，所幸及時送醫無礙。黃開完槍後與友人逃跑，余見狀駕車追趕，追到死巷時，黃男等人即棄車逃逸，羅東警方獲報後，趕往現場處理，並將黃男等人逮捕歸案。

黃於偵查時卻矢口否認持槍掃射的罪行，辯稱改造步槍由蘇持有並射擊，跟自己完全無關；蘇也證稱，當時自己坐在副駕駛座後方，黃男坐在後座中間，是他一看到對方，就持步槍朝對方掃射；但據在場人員證稱，當時槍是架在駕駛座後座窗上射擊，跟蘇地說自己坐在副駕駛座有異。

黃的友人葉男等人也證稱，槍是由黃攜帶，並朝對方車輛射擊，蘇根本不在現場；舉此檢察官認為蘇的證詞有維護黃的嫌疑，不足採信。全案偵結，檢方認為黃犯罪事實明確，涉及殺人未遂、無故持有具殺傷力手槍等罪嫌，但黃起初持有步槍無殺人犯意，兩罪犯意個別，應分論並處，依法向黃提起公訴，所持有的步槍也需沒收。