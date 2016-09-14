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當街擄國中女性侵 張男網稱「米其林三星主廚」

張姓男子隨機強擄國中女生性侵。（資料照，記者張勳騰攝）

2016-09-14  10:09

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣一名國三女學生，5日放學時當街遭31歲張姓男子擄到車上性侵，案件震驚社會。警方調查，張姓男子慣常利用網路拐騙女子發生性關係，在交友網站上自稱是曾到法國里昂廚藝學院遊學的「米其林三星主廚」，但事實上只當過半年的糕點學徒，目前失業中。

根據《壹週刊》報導，張嫌油嘴滑舌、謊話連篇，在交友網站上自稱「米其林三星主廚」，並以文青風的文字撰寫自我介紹，經常騙到女性與他交往，在犯案的同時就有一名同居女友。

此外，張嫌10年前就與一名未成年少女交往，讓少女為他生了2個小孩，遭對方家長提告妨害家庭和誘罪。警方不排除還有其他女性曾受張男侵害，全案目前正擴大偵辦中。

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