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女子颱風夜投海 新北消防員巨浪中救回

2016-09-14  09:49

〔記者林嘉東／新北報導〕「白沙灣停車場有人要自殺！」新北市消防局石門分隊昨天深夜接獲報案後，主管練進益立即帶隊搜尋，卻遍尋不著，原以為又是一起烏龍報案，但消防員不放棄，冒著強颱莫蘭蒂掀起的6級風浪，再找一次，終於找到被水嗆昏的女子，救回一條寶貴生命。

新北市消防局六大隊石門分隊昨晚9時40分接獲民眾報案，指白沙灣有人自殺，帶隊小隊長練進益、三芝消防分隊、岸巡21大隊麟山鼻安檢所與金山警方共20多人，立即前往搜尋。

由於強颱莫蘭蒂來襲，石門外海掀起6級風浪，但救難人員仍冒著風浪搜尋。

練進益指出，搜救人員救援20多分鐘後，仍遍尋不著尋短者，原以為又是一件烏龍報案，但他們不放棄，決定分組，再做一次地毯式尋找，果然在一處灘岸邊，找到被嗆水、奄奄一息的女子。

警方調查，尋短的21歲林姓女子，住在宜蘭，已離家多日，家人日前通報協尋，沒想到竟跑到金山石門海域尋短，還好及時發現，救回一命。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 家住宜蘭的21歲林姓女子，颱風來臨前跑到新北市金山尋短，還好消防員鍥而不捨搜救，撿回一命。（記者林嘉東翻攝）

    家住宜蘭的21歲林姓女子，颱風來臨前跑到新北市金山尋短，還好消防員鍥而不捨搜救，撿回一命。（記者林嘉東翻攝）

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