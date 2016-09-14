颱風夜高市鬧區2車攔腰撞 四輪朝天翻覆

2016-09-14 09:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕颱風夜不平靜！今天凌晨0時2分，在高市前金區新田、仁義街口，發生小黃與轎車相撞事故，造成轎車翻覆，四輪朝天橫躺路口，駕駛李姓男子輕傷送醫，新興分局對2人酒測，酒測值均為0，肇事原因待調查釐清。

新興警方於今日0時2分接獲車禍報案，在高雄市前金區新田路與仁義街口，發現一輛灰色轎車翻覆，躺在仁義街路中，經查是李男（23歲）駕駛自小客車由仁義街北向南行駛，行經新田路口時，與林姓男子（56歲）駕駛的計程車擦撞，2車疑似攔腰追撞，導致自小客車翻車，所幸僅李男右手手肘擦傷，小黃司機沒有受傷。

2人向警方表示沒有酒駕，互指對方肇事，經酒測後，2人酒測值確實為0，雙方均未飲酒駕車，肇事責任交由交通大隊處理中。

相關影音（警方提供）