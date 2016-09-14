快訊中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富 南市今晚停班課 15區提早收運垃圾 南投仁愛鄕 上午10時宣布停班停課 台鐵宣布：傍晚6點以後列車只到嘉義 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
颱風夜高市鬧區2車攔腰撞 四輪朝天翻覆
2016-09-14 09:03
〔記者黃良傑／高雄報導〕颱風夜不平靜！今天凌晨0時2分，在高市前金區新田、仁義街口，發生小黃與轎車相撞事故，造成轎車翻覆，四輪朝天橫躺路口，駕駛李姓男子輕傷送醫，新興分局對2人酒測，酒測值均為0，肇事原因待調查釐清。
新興警方於今日0時2分接獲車禍報案，在高雄市前金區新田路與仁義街口，發現一輛灰色轎車翻覆，躺在仁義街路中，經查是李男（23歲）駕駛自小客車由仁義街北向南行駛，行經新田路口時，與林姓男子（56歲）駕駛的計程車擦撞，2車疑似攔腰追撞，導致自小客車翻車，所幸僅李男右手手肘擦傷，小黃司機沒有受傷。
2人向警方表示沒有酒駕，互指對方肇事，經酒測後，2人酒測值確實為0，雙方均未飲酒駕車，肇事責任交由交通大隊處理中。
相關影音（警方提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 台股開盤下跌25.86點 報8914.97點
- 中秋假前賣壓不減 台股9000點下區間整理
- 大學放假 小學上課 賴神臉書被灌爆
- 黨產會被砸案 再逮一嫌偵訊中
- 鄭秀文合體邱澤 不想提小時候
- 台灣怎麼會有這麼好的室內樂團！
- 莫蘭蒂助興 林威助滿貫砲打落犀
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 台東風強雨大 富岡紅燈塔被海龍王收走
- 青菜漲快5成 今天還會更貴
- 全球最大郵輪安全演習出意外 船員1死4傷
- 〈職場心情筆記書〉不在其位 不解其思
- 賈永婕老公出包 政治獻金捐太多遭重罰
- 三星安農溪畔 打造「公園高爾夫」
- 謝欣穎宣布邁入新階段 「成為你100分伴侶」
- 台南上午上班上課 家長：是要逼瘋我們嗎？
- 強颱莫蘭蒂襲台 7.3萬戶停電
- 樂陞多空交戰 券資比續飆
- 薄瑞光將卸任AIT理事主席 蔡：歡迎常回來走走
- 與鋒共伍10年 林智勝︰很幸福
- 趕颱風前採收出貨 百香果落價
- 搶看總統府紀念品 陳明珠推薦文建夾
- 〈愛情加油站〉不求人 不求你
- 殺貓僑生認罪 護駕親友也挨拳／坦承遭痛毆學到教訓 求法官從輕量刑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai hopes for better relations with US
- 尼泊爾「因陀羅節」登場
- 明天中秋節 垃圾定時定點收運
- 強烈颱風莫蘭蒂衛星空拍 颱風眼超清晰
- 小丑被爆將加入《正義聯盟》！雷克斯路瑟也合流
- MLB》慢球王道？韓德瑞克斯有望角逐賽揚
- 海軍交通船撞碼頭 1人落海獲救
- 以色列諾貝爾和平獎得主裴瑞斯中風住院
- 湖海路護岸工程 開挖處防颱回填
- 汙染大國巴西 同意簽署《巴黎協定》
- 大台中少年英雄獎 即起推薦報名
- 因應中秋連假 新北部分路邊停車免收費
- 立院開議 林全：不考慮內閣改組
- 三星Note 7 連環爆 泰國當局下令禁止進口
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：颱風夜高市鬧區2車攔腰撞 四輪朝天翻覆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分