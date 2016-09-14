| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東風強雨大 富岡紅燈塔被海龍王收走 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

8旬翁有內力？婦人稱被巴手痛到不舉

2016-09-14  07:23

〔記者王捷／台南報導〕台南市警方接獲一起傷害案，嫌疑人竟是一名82歲老翁。劉姓老翁不滿鄰居蔡姓婦人，一直以食指比著他罵，因此撥開蔡婦食指，豈料這一播讓蔡婦自稱手臂舉不起來，要對劉翁提告傷害，但警方看到蔡的驗傷單，上頭寫著「病人自訴」，又看了蔡婦沒有明顯外傷，質問蔡婦難道老翁有內力？但蔡婦不語，堅持對老翁提告。

警方指出，蔡家與劉家是上下樓層鄰居，糾紛多年，由於劉翁的一輛老轎車，長期占用住家樓下的白線，約半年才發動一次，加上蔡婦懷疑家裡漏水的情況，劉家相當被動，兩家見面就吵得不可開交。

13日晚間，劉翁又在家門口與蔡婦相遇，當時飄著細雨蔡婦，停車不便，見到劉翁又拿出老問題吵架，劉翁想要離開，但蔡婦堵住過路，以食指指著劉翁開罵，劉翁最後受不了將蔡婦的手指撥開，這時蔡婦找到機會，就說要報警提告傷害。

蔡婦到醫院時，自稱手臂痛到舉不起來，但醫師看見蔡婦手臂沒又紅腫、瘀傷，因此以「病人自訴」作結，警方見到驗傷單，先勸劉、蔡雙方好好談談，不要傷了鄰居和氣，且劉婦也沒有明顯外傷，難道劉翁真的天生神力以內力將劉打傷，但蔡婦聽聞後不語，只強調一定要提告。

台南這兩天出現罕見「老嫌犯」，13日警方受理一起90多歲的老翁想燒雜草，卻燒了一輛遊覽車，當日晚間五分局又將82歲的劉姓老翁送到地檢署，連法警都驚呼，怎麼最近都是老人家？

廣告
  • 82歲的劉翁第一次被帶進警分局，感到相當難過。（記者王捷攝）

    82歲的劉翁第一次被帶進警分局，感到相當難過。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 糾紛 鄰居
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：8旬翁有內力？婦人稱被巴手痛到不舉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.