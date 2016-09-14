8旬翁有內力？婦人稱被巴手痛到不舉

2016-09-14 07:23

〔記者王捷／台南報導〕台南市警方接獲一起傷害案，嫌疑人竟是一名82歲老翁。劉姓老翁不滿鄰居蔡姓婦人，一直以食指比著他罵，因此撥開蔡婦食指，豈料這一播讓蔡婦自稱手臂舉不起來，要對劉翁提告傷害，但警方看到蔡的驗傷單，上頭寫著「病人自訴」，又看了蔡婦沒有明顯外傷，質問蔡婦難道老翁有內力？但蔡婦不語，堅持對老翁提告。

警方指出，蔡家與劉家是上下樓層鄰居，糾紛多年，由於劉翁的一輛老轎車，長期占用住家樓下的白線，約半年才發動一次，加上蔡婦懷疑家裡漏水的情況，劉家相當被動，兩家見面就吵得不可開交。

13日晚間，劉翁又在家門口與蔡婦相遇，當時飄著細雨蔡婦，停車不便，見到劉翁又拿出老問題吵架，劉翁想要離開，但蔡婦堵住過路，以食指指著劉翁開罵，劉翁最後受不了將蔡婦的手指撥開，這時蔡婦找到機會，就說要報警提告傷害。

蔡婦到醫院時，自稱手臂痛到舉不起來，但醫師看見蔡婦手臂沒又紅腫、瘀傷，因此以「病人自訴」作結，警方見到驗傷單，先勸劉、蔡雙方好好談談，不要傷了鄰居和氣，且劉婦也沒有明顯外傷，難道劉翁真的天生神力以內力將劉打傷，但蔡婦聽聞後不語，只強調一定要提告。

台南這兩天出現罕見「老嫌犯」，13日警方受理一起90多歲的老翁想燒雜草，卻燒了一輛遊覽車，當日晚間五分局又將82歲的劉姓老翁送到地檢署，連法警都驚呼，怎麼最近都是老人家？