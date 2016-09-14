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鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
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鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫

2016-09-14  05:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕颱風夜不平靜，高市今凌晨2時許，驚傳鄰居鬧嫌隙，縱火後揮刀爆衝突，混亂中3人中刀送醫，全案警方調查中。

警方調查，鳳山區鄭男（45歲）疑精神狀況不佳，與對面的林姓父子感情不睦，雙方曾多次起口角，不料今凌晨2時許，鄭男跑到對面林男家門前，引燃報紙縱火，被林男（50多歲）發現，持警棍步出家門，雙方一言不合，當街大打出手。

警方指出，鄭男火大跑回家，手持西瓜刀到場，朝謝男身上揮砍，雙方發生扭打，林父（75歲）聽聞爭吵聲，也追出挺身護子，混亂中3人身中多刀，雙方各自負傷逃回家中。

警消據報趕赴現場，協助3人送醫急救，其中謝男手部等受傷，至少身中5刀，謝父則臉、手、手臂受傷，至少身中3刀，鄭男則身中5刀，送醫住院治療。

警方據報到場採證，現場血跡斑斑，令人怵目驚心，拉起封鎖線，地上留有1把警棍，並於鄭男住處，起出行兇的西瓜刀，全案警方調查中。

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  • 警方據報到場採證，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者陳文嬋攝）

    警方據報到場採證，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者陳文嬋攝）

  • 警方現場拉起封鎖線。（記者陳文嬋攝）

    警方現場拉起封鎖線。（記者陳文嬋攝）

  • 警方據報到場採證，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者陳文嬋攝）

    警方據報到場採證，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者陳文嬋攝）

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