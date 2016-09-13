搜救犬好厲害！強颱來襲前 尋獲倒臥農田8旬老翁
2016-09-13 23:56
搜救犬「萊麗」尋獲失蹤24小時的蔡姓老翁。（記者蘇福男翻攝）
〔記者蘇福男／路竹報導〕高雄路竹區88歲蔡姓老翁，12日下午騎腳踏車外出後，即下落不明，家屬13日上午在自家農田旁發現老翁的腳踏車，由於農田一望無際，雜草比人還高，消防局找來3隻搜救犬協尋，果然趕在強颱登陸之前，找到失蹤24小時的蔡翁。
蔡姓老翁是在12日下午4點左右，自行騎腳踏車出門，結果一整夜都沒回家，由於颱風即將登陸，家人擔心老翁的安危，趕緊向警消報案，13日早上並在自家農田旁，發現到老翁的腳踏車，研判老翁應該在農田某處角落，但由於農作物及雜草比人還高，家屬自行尋找多時仍毫無所獲，因此求助高市消防局。
消防局第五大隊中隊長劉忠恩率搜救人員前往協尋，消防局萊麗、芭蒂、庫柏3隻搜救犬也投入搜救行列，13日下午4點，特搜中隊小隊長袁明桂帶領搜救犬萊麗，於樹林裡約500公尺處發現蔡姓老翁倒臥草叢，身體相當虛弱，但意識尚清楚，搜救人員將他固定於長背板上，交由救護車送醫救治。
消防人員表示，老翁尋獲地點每逢大雨易積水，幸好趕在颱風大雨肆虐前找到，否則後果不堪設想。
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