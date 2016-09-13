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小心有詐！假冒「元祖」名義詐騙 會員心驚驚

2016-09-13  23:40

〔記者陳恩惠／台北報導〕有不肖歹徒假冒知名的元祖食品公司之名，對消費者進行電話詐騙，據了解，自上週起，有不少月餘前預訂中秋限量「雪餅」禮盒的多名會員反映，陸續接到詐騙電話，歹徒誆稱重複刷卡，要求消費者至ATM取消設定或退款，幸好至目前為止，尚未傳出有人上當遇詐，元祖食品公司除了在官網、臉書粉絲專頁，並分別以電話簡訊通知所屬會員「小心詐騙！」。

元祖通知說：「親愛的元祖會員們大家好！近日來詐騙電話猖獗，提醒大家，公司並不會用電話跟消費者索取信用卡帳號喔！若有訂購上的問題，請消費者直接致電我們的專線詢問喔！免付費電話：0800056787」公告在週日下午3時貼出，至今已有31名會員按「讚」，有2名會員分別反映「晚上8點還打電話來？」、「我週末睡午覺時就接到詐騙電話了….」。

元祖同時另以電話簡訊，一一通知消費者說：「親愛的會員您好，元祖絕不會與您聯繫，要求您做申請/解除分期付款，提供個人帳戶/信用卡或再次匯款購買商品，無論接到的電話號碼顯示如何，切勿理會與回撥！」

陳姓消費者說，由於詐騙電話號碼多為＋號開頭，甚至出現西非的內陸國「馬利共和國」的國際電話區號「＋223」，自稱元祖公司客服人員或會計，謊稱結帳時，發現銀行對購賣「雪餅」的會員有重複扣款、人員或系統疏失，將會退費、取消交易，要求操作ATM或詢問會員銀行客服電話，再假冒銀行或郵局客服人員來電指示會員操作ATM，誘騙會員轉帳，所幸會員一見「＋」開頭的來電顯示便立刻心生警覺，讓詐騙集團自覺無趣掛斷電話。

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  • 元祖食品在官網和臉書專頁張貼「小心詐騙」的告示。（記者陳恩惠翻攝）

    元祖食品在官網和臉書專頁張貼「小心詐騙」的告示。（記者陳恩惠翻攝）

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