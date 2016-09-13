一銀盜領案3嫌移審北院 法官裁定續押禁見
〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案偵結起訴，移審台北地院，法官今晚召開接押庭，在押的3名外籍人士安卓斯、米海爾、潘可夫皆否認犯罪，法官庭訊後認定3人皆涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。
把贓款藏在內湖山區草叢裡的40歲安卓斯供稱，他不知集團前段的設計植入電腦程式、ATM前盜領巨款的事，他在波蘭遇到債主，債主要求他來台灣幫忙帶走一些東西、文件，事成就能抵債，他依指示到君悅飯店取走2袋行李，再至女性友人幫他找的民生東路公寓後，他打開行李才發現都是錢，才意識到可能是犯罪，拒絕再配合對方，但對方要脅要取他妻小性命，他只好奉命先找地方藏錢，再用手機將座標傳給對方，他到宜蘭是「心裡煩，想看太平洋」，到了宜蘭債主才聯絡他，要他至少躲3天。
安卓斯說他在拉脫維亞時曾被一種蟲咬，感染「萊姆病」，須定期回診否可能廣大感染， 他希望能交保養病。
米海爾堅稱被騙，他的接頭人「伊凡」騙他來台灣與潘可夫會合，會有人來接他們，但到了台北車站卻被晃點，伊凡才叫他們去車站置物櫃拿3口行李箱，他們不知已上鎖的行李箱內裝什麼，從未打開，直到警察用刀子打開才知裡面是錢。
30歲米海爾的手機裡有大批新台幣的照片，也有查詢台幣匯兌的網路資訊，還有一銀盜領案的新聞連結，檢方認定他是集團核心成員；米海爾辯說，新聞和匯兌連結是朋友傳給他的，至於現金照片，「我手機裡的照片累積了3、5年，什麼錢的照片都有」，法官提示照片是7月7日拍的，他回說不知道照片哪來的。
34歲潘可夫則是行使緘默權拒答，只希望能交保與家人聯絡。
檢察官認為3外國男的羈押條件尚未消滅，安、米2人更在此案扮演核心角色，3人與台灣無其他連結，入台唯一目的就是實施集團犯罪行為，且有至少19名共犯在逃，顯有逃亡、串證之虞，建議法官繼續羈押禁見。法官認定羈押為必要與適當，裁定羈押禁見。
米海爾在庭內情緒激動，認為法官、檢察官都不讓他說他想講的，他已被關57天，續押對他不公平；他的律師說希望能解除禁見，讓他家人親友能來台協助他準備資料和辯護，法官請律師再行具狀聲請。
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標題：一銀盜領案3嫌移審北院 法官裁定續押禁見
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