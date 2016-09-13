養子繼承財產後想認祖歸宗 法官：不可以！

2016-09-13 22:15

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子被叔叔收養為養子，但養父過世後，他想循生母心願，認祖歸宗，聲請終止收養被駁回後提抗告；新北地院合議庭認為，曾的養父沒子嗣，收養目的是延續祭祀香火，他卻在繼承遺產後半年，提出聲請，可見有意脫免祭祀責任，且他即使沒回復本家身分，也不妨礙對生母盡孝，若准終止對養父有失公平，裁定駁回。

據查，86年間，當時33歲的曾男被54歲的叔叔收養為養子，去年間，72歲的曾男養父過世後約半年，曾男就向法院提出聲請；法官認為，曾的養父無妻兒子嗣，收養是為延續香火，曾也以養子身分繼承遺產，況曾的生母還有5名子女可照顧，本案無急迫及必要性，如准許對其養父有失公平。

曾男提抗告指，養父收養他是為年老生病時，有人能照顧，且他扶養養父10多年，盡心盡力，雖非延續香火，但他仍會遵照傳統習俗，在養父死亡週年後，將牌位供奉家中祭拜，終止收養並無違背養父意願及社會常情。

曾男還指，生母已88歲，雖有5名子女，但3名女兒已出嫁，2名兒子經濟不佳，母親又身體狀況欠佳，掛心他還沒認祖歸宗，且本家兄弟姐妹都同意回復，法院若不准，恐造成他及生母一輩子遺憾。

合議庭調查，曾的養父沒子嗣，有7筆房產、土地遺產，由曾單獨繼承，曾雖自稱照顧養父長達15或16年，但當時養父才54歲，曾男沒提出養父臥床需人照顧證據，且他在原審時說，因養父沒結婚、小孩才收養，認定收養目的是傳承祭祀香火，曾男除享有遺產權利外，更應為養父處理喪葬後事及祭祀香火，以達慎終追遠及延續血脈傳統習俗。

合議庭認為，曾男在養父過世後仍有意維持收養關係，卻在繼承遺產後半年，提出聲請，等不及養父過世滿週年的「對年祭祀」責任，顯見他無慎終追遠之情，有意脫免養子祭祀責任，若終止收養，對養父有失公平，且其生母有5名子女，即使未回復本家的親子法律關係，也不妨礙他照顧生母。