不當黨產委員會被砸 涉案者自稱是退伍軍人

2016-09-13 21:33

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市松江路「不當黨產委員會」大樓，今天中午被人丟擲石塊砸毀大門玻璃門，警方根據監視器畫面追查，今天晚上7點多，在民生東路上循線帶回一名疑似涉案的52歲安姓男子。

案發後警方調閱監視器畫面，發現綽號「阿凱」的共犯騎腳踏車往南逃逸，而安嫌（52歲）則往松江路方向逃逸；警方根據衣著特徵，鎖定住在民權一派出所轄內的安嫌。警方晚上8點初經民生東路二段附近巷弄時，眼尖發現他喝醉正在路上閒晃，被警方帶回釐清。

警方說，安嫌被帶回時仍在酒醉，消極不配合警方辦案，也不承認丟擲石塊。他自稱是退伍軍人，還說「是『阿凱』丟石頭」，警方將進一步釐清他所說是否屬實，同時追緝尚未到案的「阿凱」。