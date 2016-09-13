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大麻走私量暴增 還包裝成巧克力球、餅乾

2016-09-13  21:35

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部關務署表示，前8月大麻查獲數量高達70.26公斤，較去年同期增加近四成，成長速度令人憂心；此外，還出現過去沒見過的「大麻食品」走私案件，包括大麻五彩餅乾、大麻藍莓巧克力球、大麻薑味巧克力條及大麻電子菸等，外觀包裝精美、難察覺含毒品成份，引入台灣恐誘使民眾誤食成癮。

關務署副署長謝鈴媛表示，比起去年前8月，大麻查獲件數暴增了7.67倍，重量則增加39.16%，顯示國內民眾對大麻的需求增加，結果令人擔憂。且今年1月、6月及8月分別查獲3起國內首見的大麻食品入境案件。

謝鈴媛指出，1月經由密報，掌握高雄關旅客行李夾帶價值30萬元、重2.3公斤的大麻五彩餅。6月及8月，台北關緝毒犬於旅客快遞貨物中，發現1盒鐵罐裝的大麻藍莓巧克力球、數條大麻薑味巧克力條，以及6隻含大麻萃取物的電子菸補充包。

她表示，這些大麻食品，外觀上看起來相當精美，容易讓青少年在不小心狀態下誤食成癮。關務署將持續加強對旅客通關及空運快遞貨品的查緝，部屬緝毒犬及X光檢查儀，嚴查是否有走私毒品行為。

謝鈴媛指出，雖然國際上有些國家並未禁止大麻，但大麻在國內仍被視為管制毒品，提醒旅客別攜帶含大麻成分食品返國，也不要網購相關食品；一旦被查獲攜帶超過10ppm的大麻，將視為走私毒品，移送司法警察偵辦。依法可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

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  • 財政部關務署6月查獲走私大麻藍莓巧克力球。（記者吳佳蓉攝）

    財政部關務署6月查獲走私大麻藍莓巧克力球。（記者吳佳蓉攝）

  • 財政部關務署今年8月查獲6隻大麻電子菸補充包。（記者吳佳蓉攝）

    財政部關務署今年8月查獲6隻大麻電子菸補充包。（記者吳佳蓉攝）

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