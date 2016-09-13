盜領案疏失挨罰1000萬 一銀：虛心接受

2016-09-13 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕金融監督管理委員會今（13）日宣布，由於第一銀行在日前的ATM盜領案中有多項管理疏失，將對一銀開罰1000萬元。對此，一銀表示會虛心檢討。

根據《中央社》報導，一銀表示，將會儘速依照金管會的指示，加以改進，內部也會啟動懲處程序，釐清相關疏失。同時對於金管會的罰則也會虛心接受。

一銀也表示，這次盜領案能夠順利偵結，除了要向警方致上12萬分的謝意，也對造成社會關注及存戶不便，深感抱歉。