台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫
2016-09-13 22:38
台中市北區育德路與華中街口，驚傳地底爆炸導致現場煙霧迷漫。（擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕台中市北區今（13）日晚間7點半左右驚傳地底爆炸事件，導致人孔蓋冒煙，頓時造成現場濃煙瀰漫，嚇壞不少群眾。
有網友於《爆料公社》PO出一則位於台中的影片，影片中可以看見拍攝者前方育德路與華中街口發生地底驚爆，導致路面直冒白煙，現場已經出動警消與救護人員進行調查與善後的工作。
報案人表示因為地底爆炸的關係，導致附近住家部分停電，但所幸沒有人受傷。里長黃志銘也在臉書發布的消息指出，是因為地下水口爆炸，才會導致現場煙霧瀰漫。
消防單位獲報人孔蓋冒煙之後，出動台電修繕人員及警消救護人車到場後，以氣體探測器偵測，有氫氣及一氧化碳反應，確認為台電民生高壓用電地下電纜短路，造成電纜線起火燃燒爆炸，現場已先行設置警戒區，目前仍在處理中。
網友直呼地底有平常看不見的危險，如今發生爆炸真的很可怕，也希望現場的救護人員能夠平安。至於爆炸細節還有待相關單位做更進一步的調查。
相關影音（陳姓民眾提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強颱來襲 5縣市明停班課 台南下午停班課
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- 大樂透、今彩539 頭獎雙雙摃龜
- 土銀董座凌忠嫄：年底獲利破百億
- 蘇打綠清裝上身 重現「綠宮秘史」
- 全國首創 砂石車強制加裝ＧＰＳ
- 《慶中秋》3地有敬老金 通霄發鎮民福利金
- 民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
- 《屍速列車》後遺症？ 台鐵列車停電引發網友爆笑討論
- 軍方明年推週末戰士 後備軍人每月服役兩天
- 強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮
- 婦人暈眩6年 7cm腦瘤惹禍
- 業者︰問題未解 民怨更大
- 人生界外球 破468萬點閱
- 每頃月省7萬 無人飛機試噴農藥
- 失能長者就醫行無礙 5區接送補助
- 莫蘭蒂來襲！讓學生安心過節 嘉縣9學校停課
- 浩角翔起感念寇桑提攜
- 住宅包租代管 （規劃）免徵房屋稅地價稅
- 縱管處推飛行觀光 體育署未與會
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- 宏達電攜手微星 東京電玩展秀驚喜
- 太空飛船地景 夢想號藝動啟航
- 元培迎新 60人疑食物中毒
- 活化農村競賽 虎科大金獎入袋
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 立院今開議 政院提32優先法案
- 《觀察筆記》因果苦果
- 4成民眾認退休金需500萬
- 共振擾民 台六十四線 將取締20噸以上大貨車
- 寇桑告別式10月18日 陳剛信赴靈前弔唁
- 莫蘭蒂來襲 義大醫院14日開設颱風特別門診
- 證券行情表、證券表格
- 垂直監測 101大樓PM2.5測站啟用
- 敷檸檬片未清洗 小心植物光照性皮膚炎
- 豐泰前8月EPS4.63 元 創新高
- 紙廠工安意外 2人遭變壓器電擊
- 圓山董事長 前立委張學舜接任
- 自由廣場》勞工變志工
- BRT司機抗議 交局：輔導轉任
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分