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台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫

台中市北區育德路與華中街口，驚傳地底爆炸導致現場煙霧迷漫。（擷自爆料公社）

2016-09-13  22:38

〔即時新聞／綜合報導〕台中市北區今（13）日晚間7點半左右驚傳地底爆炸事件，導致人孔蓋冒煙，頓時造成現場濃煙瀰漫，嚇壞不少群眾。

有網友於《爆料公社》PO出一則位於台中的影片，影片中可以看見拍攝者前方育德路與華中街口發生地底驚爆，導致路面直冒白煙，現場已經出動警消與救護人員進行調查與善後的工作。

報案人表示因為地底爆炸的關係，導致附近住家部分停電，但所幸沒有人受傷。里長黃志銘也在臉書發布的消息指出，是因為地下水口爆炸，才會導致現場煙霧瀰漫。

消防單位獲報人孔蓋冒煙之後，出動台電修繕人員及警消救護人車到場後，以氣體探測器偵測，有氫氣及一氧化碳反應，確認為台電民生高壓用電地下電纜短路，造成電纜線起火燃燒爆炸，現場已先行設置警戒區，目前仍在處理中。

網友直呼地底有平常看不見的危險，如今發生爆炸真的很可怕，也希望現場的救護人員能夠平安。至於爆炸細節還有待相關單位做更進一步的調查。

相關影音（陳姓民眾提供）

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  • 因為地底電纜短路，造成電纜線起火燃燒爆炸的關係，導致附近住家部分停電，現場出動台電修繕人員及警消救護車輛。（擷自爆料公社）

    因為地底電纜短路，造成電纜線起火燃燒爆炸的關係，導致附近住家部分停電，現場出動台電修繕人員及警消救護車輛。（擷自爆料公社）

  • 爆炸冒煙現場已經出動警消與救護人員進行調查與善後的工作。（擷自爆料公社）

    爆炸冒煙現場已經出動警消與救護人員進行調查與善後的工作。（擷自爆料公社）

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