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宜蘭冬山鄉住宅火警 79歲老翁嗆傷送醫

2016-09-13  21:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚8點10分獲報，指冬山鄉寶慶三路一間民宅發生火警，出動冬山及廣興分隊前往救災。

消防人員在晚間8點40分控制火勢，1名79歲老翁輕微嗆傷送醫。

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  • 宜蘭冬山鄉寶慶三路警傳火警。（圖擷自Google地圖）

    宜蘭冬山鄉寶慶三路警傳火警。（圖擷自Google地圖）

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