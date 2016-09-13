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獨家》不當黨產委員會遭攻擊 警方逮一嫌

2016-09-13  20:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市松江路85巷9號的不當黨產委員會大樓，今日中午11時30分，被人丟擲石塊砸毀大門玻璃門，警方現已傳喚逮捕涉嫌的安姓男子到案說明中。

涉嫌的52歲安姓男子，是警方經調閱監視畫面，辨識出為住在民權一派出所內的對象，晚上7時證實對方在住所未外出，警方逕行逮捕到案。

警方表示，兩名各自騎乘腳踏車的不明男子，是今日中午11時30分左右，行經台北市松江路85巷9號前時，其中一名上半身打赤膊的男子，手持石塊朝不當黨產委員會大樓的玻璃門丟擲，隨後和友人立即騎車離去。

由於電動玻璃門是以強化玻璃製成，並未碎裂一地，但巨大聲響仍警動現場保全人員查看，現場尋獲一顆石塊。

轄管中山分局現全面調閱街頭監視錄影畫面，追查涉嫌人動向和身分中。

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  • 不當黨產委員會大樓玻璃大門被丟擲石塊砸損。（記者劉慶侯翻攝）

    不當黨產委員會大樓玻璃大門被丟擲石塊砸損。（記者劉慶侯翻攝）

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