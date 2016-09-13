| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂風力又上修 恆春半島恐颳16級陣風 台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫 一銀盜領案3嫌移審北院 法官裁定續押禁見 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

防範未然！ 新莊警積極勸離釣客、觀浪民眾

2016-09-13  20:33

〔記者曾健銘／新北報導〕強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，據中央氣象局預測，莫蘭蒂強度凌駕於尼伯特之上，是今年地表最強颱風，今日上午8點30分發布陸上颱風警報，雖北台灣還未感受到明顯風雨，林口地區的海岸線一整天依舊出現不少觀浪民眾及釣客，為避免發生意外，轄區新莊分局下福派出所警員今日整天積極查訪海邊，開出多張勸導單勸離，且呼籲民眾：「別再拿生命開玩笑！」新莊警分局表示，切莫輕忽颱風的威力以免釀生不必要的傷亡，颱風期間請加強防颱準備，不要從事危險的海邊活動，以免發生突發狀況而悔恨莫及。

廣告
  • 警方勸離觀浪民眾。（記者曾健銘翻攝）

    警方勸離觀浪民眾。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方勸離觀浪民眾。（記者曾健銘翻攝）

    警方勸離觀浪民眾。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勸導單 勸離 強颱 莫蘭蒂 莫蘭蒂颱風 觀浪 釣客 颱風
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：防範未然！ 新莊警積極勸離釣客、觀浪民眾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.