防範未然！ 新莊警積極勸離釣客、觀浪民眾
2016-09-13 20:33
〔記者曾健銘／新北報導〕強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，據中央氣象局預測，莫蘭蒂強度凌駕於尼伯特之上，是今年地表最強颱風，今日上午8點30分發布陸上颱風警報，雖北台灣還未感受到明顯風雨，林口地區的海岸線一整天依舊出現不少觀浪民眾及釣客，為避免發生意外，轄區新莊分局下福派出所警員今日整天積極查訪海邊，開出多張勸導單勸離，且呼籲民眾：「別再拿生命開玩笑！」新莊警分局表示，切莫輕忽颱風的威力以免釀生不必要的傷亡，颱風期間請加強防颱準備，不要從事危險的海邊活動，以免發生突發狀況而悔恨莫及。
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