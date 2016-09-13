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涉接受招待出國 新北水利局約僱員遭訴

2016-09-13  20:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕52歲的台北縣政府（現改制為新北市政府）水利局污水下水道工程科余姓約僱人員（102年6月離職），涉嫌於97年間接受賴姓包商招待至中國珠海旅遊，4天住宿、吃喝花費2萬元均由包商買單，余男坦承犯行，並繳回2萬元犯罪所得，新北地檢署今依貪污罪嫌將余男起訴。

余男97年間擔任八里汙水下水道接管工程監工，承攬該工程的賴姓包商，在工地隨口邀約余男至中國旅遊，沒想到余男竟說「好！」賴妻得知後不准賴男隨行，但賴男擔心若食言工程將遭余男刁難，因此主動表示出國費用由他負責，並指示下屬97年12月18日至21日帶余男至中國珠海旅遊，食宿、酒店喝酒、腳底按摩、三溫暖均由包商買單，受賄2萬元。

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  • 52歲的台北縣政府（現改制為新北市政府）水利局污水下水道工程科余姓約僱人員，涉嫌於97年間接受賴姓包商招待至中國旅遊，新北地檢署今依貪污罪嫌將余男起訴。（情境照）

    52歲的台北縣政府（現改制為新北市政府）水利局污水下水道工程科余姓約僱人員，涉嫌於97年間接受賴姓包商招待至中國旅遊，新北地檢署今依貪污罪嫌將余男起訴。（情境照）

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