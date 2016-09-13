三重住宅傳火警 警消及時救出4人

三重公寓傳火警，警消及時救出4人。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-13 19:56

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區五華街1巷1處公寓，今日晚間6時許驚傳火警！

目擊民眾指出，公寓3樓突然冒出火舌濃煙，熊熊火光嚇得周遭住戶趕緊疏散。

新北市消防局獲報立即派遣近百名義警消到場射水灌救，在現場救出林姓一家人，分別是14歲女兒、18歲兒子、62歲男子、90歲老翁，4人皆有輕微嗆傷，所幸皆意識清楚，無生命危險，目前都已送醫治療。

火勢已在稍早撲滅，警消初步調查，現場為資源回收物燃燒，燃燒面積約10坪大小，詳細起火原因仍待調查。