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大中和分局即將合併 新北市警局中高階警官異動

2016-09-13  20:27

〔記者吳岳修／台北報導〕新北市警局中和第一分局與中和第二分局，預定下個月25日起合併為中和分局，市警局調整各分局中高階警官職務，包括分局長、副分局長等重要警職，為新成立的分局預作準備，總計檢討調整10員職務，統一於105年9月20日（星期二）到職。

職務代理人員如下：
1、中和第一分局分局長陳銘宗，代理中和第二分局分局長（自105年9月20日起至同年10月24日止）。
2、中和第一分局副分局長黃國政，代理中和第二分局副分局長（自105年9月20日起至同年10月24日止）。
3、中和第二分局副分局長吳振興，代理中和第一分局副分局長（自105年9月20日起至同年10月24日止）。

職務調整人員如下：
1、新店分局副分局長楊秀英。
2、土城分局副分局長錢英華。
3、永和分局副分局長廖文昌。
4、汐止分局副分局長蘇友義。
5、瑞芳分局副分局長李中宇。
6、保安警察大隊副大隊長林柏宏。
7、金山分局副分局長蘇有義。

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  • 現任中和警一分局長陳銘宗，內定將出任合併後的中和分局長。（記者徐聖倫翻攝）

    現任中和警一分局長陳銘宗，內定將出任合併後的中和分局長。（記者徐聖倫翻攝）

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