黃雀在後！ 男推銷六合彩明牌 不知所長在旁邊

2016-09-13 20:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 桃園警察分局景福派出所所長吳建明，今天清晨6點多在文昌公園巡邏時，發現有名男子正在向晨運民眾講解六合彩明牌，所長站在一旁觀查，聽男子口沫橫飛從八卦、生肖、日期推算出明牌，打出每組兩張100元口號，且有民眾信以為真掏錢，立即找來支援警力逮人。

被逮的62歲徐姓男子供稱，早晨到公園運動的老人家多，明牌推銷出去的機率較高，且大清早警察應該不會注意，沒想到還是被逮。