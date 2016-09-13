「真．無名英雄」 回收阿伯半夜鋪路暖哭網友

2016-09-13 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕常常聽到有人稱讚台灣最美的風景是人，而在彰化鹿港就有這麼一位阿伯徹底體現了這句話。有網友在《爆料公社》貼出阿伯半夜鋪路的照片，讓網友在感動之餘也對阿伯所做的事欽佩不已。

網友在《爆料公社》貼出在彰化鹿港的路上遇到一位半夜「鋪路」的阿伯，網友說他常常在路上遇見這位在做資源回收的阿伯，好奇的問：「阿伯你怎麼老在路上舖路？」，阿伯暖心回答：「擔心有人會跌倒......」，只見照片中的阿伯靦腆的笑著，機車上還載著鋪路的材料。

PO文的網友說，以前常看到阿伯都在鋪洞很大的路，在他眼裡阿伯就是無名英雄，對他尊敬萬分，並感謝他默默對社會付出的這一切。文章一貼出引起無數網友共鳴，對阿伯的付出感動不已，並提醒阿伯要多多注意自身安全，半夜鋪路時多增加照明設備才不會有危險。

也有網友直言：「謝謝阿伯的付出！政府鋪路的積極度如果像你一樣就好了......」、「這國家是不是有病？公共建設的東西淪落到需要阿伯出手？」