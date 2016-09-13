| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂風力又上修 恆春半島恐颳16級陣風 台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫 一銀盜領案3嫌移審北院 法官裁定續押禁見 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

「真．無名英雄」 回收阿伯半夜鋪路暖哭網友

2016-09-13  21:19

〔即時新聞／綜合報導〕常常聽到有人稱讚台灣最美的風景是人，而在彰化鹿港就有這麼一位阿伯徹底體現了這句話。有網友在《爆料公社》貼出阿伯半夜鋪路的照片，讓網友在感動之餘也對阿伯所做的事欽佩不已。

網友在《爆料公社》貼出在彰化鹿港的路上遇到一位半夜「鋪路」的阿伯，網友說他常常在路上遇見這位在做資源回收的阿伯，好奇的問：「阿伯你怎麼老在路上舖路？」，阿伯暖心回答：「擔心有人會跌倒......」，只見照片中的阿伯靦腆的笑著，機車上還載著鋪路的材料。

PO文的網友說，以前常看到阿伯都在鋪洞很大的路，在他眼裡阿伯就是無名英雄，對他尊敬萬分，並感謝他默默對社會付出的這一切。文章一貼出引起無數網友共鳴，對阿伯的付出感動不已，並提醒阿伯要多多注意自身安全，半夜鋪路時多增加照明設備才不會有危險。

也有網友直言：「謝謝阿伯的付出！政府鋪路的積極度如果像你一樣就好了......」、「這國家是不是有病？公共建設的東西淪落到需要阿伯出手？」

廣告
  • 不只一位網友直擊阿伯隻身在半夜默默鋪路。（圖擷自爆料公社）

    不只一位網友直擊阿伯隻身在半夜默默鋪路。（圖擷自爆料公社）

  • PO文的網友說，以前常看到阿伯都在鋪洞很大的路，在他眼裡阿伯就是無名英雄，對他尊敬萬分。（圖擷自爆料公社）

    PO文的網友說，以前常看到阿伯都在鋪洞很大的路，在他眼裡阿伯就是無名英雄，對他尊敬萬分。（圖擷自爆料公社）

  • 拖著鋪路材料的阿伯擔心有民眾經過「破洞」會跌倒，默默替大家在半夜把洞補起來。（圖擷自爆料公社）

    拖著鋪路材料的阿伯擔心有民眾經過「破洞」會跌倒，默默替大家在半夜把洞補起來。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 回收阿伯 彰化鹿港 政府 無名英雄 鋪路
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：「真．無名英雄」 回收阿伯半夜鋪路暖哭網友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.