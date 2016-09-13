北市警局97人大搬風 何明賢接任中山分局偵查隊長
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天發布97名中高階警官調動案，其中「天下第一分局」中山分局偵查隊長一職，格外引人注目。前中山分局偵查隊長陳瑞基，已於日前升任宜蘭縣蘇澳分局長，中山偵查隊長一職懸缺近月，最後由萬華分局偵查隊長何明賢接任。
何明賢是刑事出身，一路由基層派出所警員幹起，刑事經驗豐富、幹練，從警生涯中曾破獲、參與許多大案，包括「陳福祥西門町雙屍命案」、「信義夜店殺警案」、「一銀7百萬盜領案」、「一銀8327跨國盜領案」等，何明賢都立下汗馬功勞；警界人士對於他接任「天下第一分局」偵查隊長一職，多半認為是「眾望所歸」。
此外，早年曾在新竹破獲「清大王水溶屍案」、「新竹商銀搶匪挾持人質案」，也參與「陳福祥西門町雙屍命案」的北市刑大偵四隊長孫福佐，也在此次人事案中升任市刑大技正。
台北市警局基於治安勤務需要，配合人事陞遷作業，今天發佈調整技正、隊長、主任、組長、股長、警務正、中隊長、警備隊隊長、所長、警務員等職務共97人，自下週一生效。
調整後名單如下：
市警局資訊室技正林介銘、市刑大技正孫福佐、市刑大偵四隊長郭建成、中山分局偵查隊長何明賢、萬華分局偵查隊長賴俊堯、大同分局偵查隊長吳坤財、市刑大偵一隊長吳坤安、市刑大肅竊組長胡玉磊、市警局婦幼隊偵防組長袁雲澂、市警局捷運警察隊刑事組長高盛財、文山二分局偵查隊長林弘基、市刑大偵五隊長陳偉仁、松山分局偵查隊長黃水願、中正一分局偵查隊長鄭志誠、南港分局偵查隊長顏光燦、市刑大偵二隊長蔡致然、市刑大偵八隊長詹木順、文山一分局偵查隊長張文峰、市刑大偵七隊長許再周、中正二分局偵查隊長吳添發。
士林分局督察組長李孟驊、市刑大督察組長陳佳宏、文山二分局督察組長王致傑、中正二分局保防組長陳義孟、市警局後勤科庶務股長劉昌祺、萬華分局保防組長林正忠、信義分局保防組長林文周、大安分局防治組長周志軍、松山分局防治組長許武田、市警局法規室法制作業股長葉育碩、市警局後勤科綜合股長蔡鎮群、大分安局秘書室主任施志雄、市警局秘書室研考股長柯巧心、市警局保防科保防股長李文禎、中山分局勤指中心主任官宏鍾、中山分局秘書室主任周中正、大同分局秘書室主任陳中興。
市警局防治科組訓股長史偉光、市警局秘書室檔案股長陳天佑、市警局防治科查察股長林永松、市警局後勤科裝備股長陳永昇、中正第一分局防治組長王順義、中正第一分局交通組長林岳寬、北投分局交通組長呂清安、文山一分局交通組長曹嶽、市警局交大秘書室主任王均、文山二分局保防組長齊洪賓、文山二分局勤指中心主任邱德耀、松山分局行政組長霍春霖、松山分局民防組長陳華龍、市警局督察室督察員楊健良、市警局督察室督察員林信介。
市警局保防科警務正游志文、市警局行政科警務正張恆睿、市警局保防科警務正呂明曄、市警局公關室警務正王俊成、市警局秘書室警務正許能全、市警局保防科警務正黃孝勳、市警局保安科警務正謝易達、市警局督察室警務正許竣閔、市警局督察室警務正陳俊誠、市警局保防科警務正鄭威信、市警局犯罪預防科警務正陳瑞明、市警局勤指中心督察員蔡兆卜、市警局行政科警務正許文彥、市警局犯罪預防科警務正廖洛育、市警局行政科警務正李志偉、市警局保防科警務正許文鋒、市警局訓練科警務正邱健榮、市警局交大中隊長黃汝華、萬華分局警務員景文正、文山一分局警備隊長陳合宗。
中崙派出所長蕭建宏、三民派出所長馮忠堂、廈門街派出所長薛博文、建成派出所長辜欽祥、民生西路派出所長高崇人、南港派出所長周復原、敦化南路派出所長沈恆毅、新生南路派出所長崔企英、忠孝東路派出所長林俊燁、莒光派出所長陳俊銘、南海路派出所長趙晨喻、東社派出所長黃柏鈞、民族路派出所長張俼銘、木新派出所長洪志恒、文德派出所長侯宏哲、大屯派出所長梁殿豔、長安派出所長王中大、東湖派出所長柯人傑、信義分局警務員呂政哲、西湖派出所長陳謙時、康樂派出所長葉碩竣、市警局交大警務員黃鉅增、木柵派出所長張翔舜、翠山派出所長廖偉嘉、萬芳派出所長郭文釋。
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標題：北市警局97人大搬風 何明賢接任中山分局偵查隊長
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