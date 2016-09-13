老毒蟲買安毒 誘嫩妹開房間

2016-09-13 20:18

〔記者王捷／台南報導〕40歲的朱姓男子拿安非他命誘惑25歲的陳姓嫩妹到旅館開房間，兩人開完房間後準備離開，但朱男騎乘贓車，很快就遭到警方盯上，朱男與陳女被逮後，警方在朱男身上找到兩小包安毒，朱男與陳女坦承在房間時有吸毒助興，朱男則說她不認識陳女，但在超商看到陳女覺得陳女很漂亮，因此一時興起約陳女開房間。

12日晚間，朱男在安南區的飲料店發現一輛機車沒有拔鑰匙，因此臨時起意將機車騎走，朱男在安南區某間便利超商看見陳女在店外遊蕩，覺得陳女年輕好騙，上前與陳女攀談，最後詢問陳女是否有吸毒。

朱男向警方供稱，陳女聽到他身上有安毒眼睛一亮，因此他要陳女在超商等一下，他則找去找朋友買安毒，再返回超商找陳女。陳女看到他秀出毒品來，就願意跟他走，他才提議去旅館享受，兩人在房內吸毒。

警方懷疑，朱男疑似以毒品換取陳女從事性交易，但兩人疑似吸毒後神智不清，對性交易一事兩人說得含糊不清，只坦承有吸毒。由於兩人疑似吸毒後神智不清處，13日凌晨0時許被兩人逮後，筆錄做到凌晨5時許才結束，訊後警方將兩人移送法辦。

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