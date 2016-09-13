| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂風力又上修 恆春半島恐颳16級陣風 台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫 一銀盜領案3嫌移審北院 法官裁定續押禁見 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

搔癢還是襲胸？ 女大生怒告男網友性騷

2016-09-13  20:23

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子用匿名聊天APP約玲玲（化名）在市區碰面，不料陳男送玲玲回家時一時起了歹念，疑似往玲玲的胸部上猛抓了一把，身高約160公分、體重約60公斤的玲玲氣得拉住陳男報警，要陳男負責，警方到場後，陳男則向警方辯稱，他只有揉玲玲的肚子並搔她癢，但警方依然將陳男依性騷擾防治法，移送法辦。

女大生玲玲向警方供稱，12日晚間她在匿名聊天室遇到陳男，陳男不斷邀約，想約她吃消夜，兩人去吃完消夜後，陳男提議去她宿舍附近的公園散步，之後到了13日凌晨，陳男說想送她回家，沒想到一進去巷子裡，陳男就摟住她的腰，她開始抵抗，卻沒想到胸部反而被陳男抓了一把。

玲玲被襲胸後放聲尖叫，陳男想要逃跑，不過立刻被玲玲拉住，要陳男負責，並且通報警方，警方到場後將兩人都帶回警所調查，不過陳男堅稱，他絕對沒有摸玲玲的胸部，只是搓揉她的肚子，可能是搔癢惹怒玲玲，玲玲才不高興。

不過警方到場發現，案發地點沒有監視器，玲玲與陳男各說各話，訊後警方則將陳男依性騷擾防治法，將他移送法辦。

廣告
  • 女大生因不滿網友毛手毛腳，怒告對方性騷。圖為摟腰示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者廖雪茹攝）

    女大生因不滿網友毛手毛腳，怒告對方性騷。圖為摟腰示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 女大生 性騷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：搔癢還是襲胸？ 女大生怒告男網友性騷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.