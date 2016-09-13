搔癢還是襲胸？ 女大生怒告男網友性騷
2016-09-13 20:23
〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子用匿名聊天APP約玲玲（化名）在市區碰面，不料陳男送玲玲回家時一時起了歹念，疑似往玲玲的胸部上猛抓了一把，身高約160公分、體重約60公斤的玲玲氣得拉住陳男報警，要陳男負責，警方到場後，陳男則向警方辯稱，他只有揉玲玲的肚子並搔她癢，但警方依然將陳男依性騷擾防治法，移送法辦。
女大生玲玲向警方供稱，12日晚間她在匿名聊天室遇到陳男，陳男不斷邀約，想約她吃消夜，兩人去吃完消夜後，陳男提議去她宿舍附近的公園散步，之後到了13日凌晨，陳男說想送她回家，沒想到一進去巷子裡，陳男就摟住她的腰，她開始抵抗，卻沒想到胸部反而被陳男抓了一把。
玲玲被襲胸後放聲尖叫，陳男想要逃跑，不過立刻被玲玲拉住，要陳男負責，並且通報警方，警方到場後將兩人都帶回警所調查，不過陳男堅稱，他絕對沒有摸玲玲的胸部，只是搓揉她的肚子，可能是搔癢惹怒玲玲，玲玲才不高興。
不過警方到場發現，案發地點沒有監視器，玲玲與陳男各說各話，訊後警方則將陳男依性騷擾防治法，將他移送法辦。
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