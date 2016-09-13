消防特訓巧遇路倒男子 當場急救挽回一命

2016-09-13 20:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局特種搜救隊人員，今天下午在南投縣結束特種搜救訓練的返隊途中，在鄉間小路溝渠旁發現1名路倒男子，經檢查已無呼吸、心跳，隨即施予CPR急救，再由當地消防人員後送到醫院；該名男子後來幸運地恢復生命徵象，而這起意外也宛如臨時加場的急救訓練。

縣消防局表示，特種搜救隊人員前往南投縣內政部消防署訓練中心，參加特種搜救訓練，今天下午4點返隊途中，在草屯鎮的一處鄉道溝渠旁發現這名路倒男子；雖然消防人員經過嚴格的訓練之後，身心相當疲憊，但仍盡力輪替持續為男子施予CPR急救。

隨後交由當地消防人員後送到醫院，特搜人員再趕回新竹縣，準備防颱整備工作。結果在回程路上即接獲醫院通知，該男子經過一連串妥善的急救處置，已恢復了生命徵象，也為這次受訓劃下完美的句點。