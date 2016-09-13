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消防特訓巧遇路倒男子 當場急救挽回一命

2016-09-13  20:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局特種搜救隊人員，今天下午在南投縣結束特種搜救訓練的返隊途中，在鄉間小路溝渠旁發現1名路倒男子，經檢查已無呼吸、心跳，隨即施予CPR急救，再由當地消防人員後送到醫院；該名男子後來幸運地恢復生命徵象，而這起意外也宛如臨時加場的急救訓練。

縣消防局表示，特種搜救隊人員前往南投縣內政部消防署訓練中心，參加特種搜救訓練，今天下午4點返隊途中，在草屯鎮的一處鄉道溝渠旁發現這名路倒男子；雖然消防人員經過嚴格的訓練之後，身心相當疲憊，但仍盡力輪替持續為男子施予CPR急救。

隨後交由當地消防人員後送到醫院，特搜人員再趕回新竹縣，準備防颱整備工作。結果在回程路上即接獲醫院通知，該男子經過一連串妥善的急救處置，已恢復了生命徵象，也為這次受訓劃下完美的句點。

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  • 新竹縣政府消防局特種搜救隊人員今天下午自南投縣結束訓練返隊途中，在鄉間小路發現1名路倒男子。（消防局提供）

    新竹縣政府消防局特種搜救隊人員今天下午自南投縣結束訓練返隊途中，在鄉間小路發現1名路倒男子。（消防局提供）

  • 新竹縣政府消防局特種搜救隊人員結束訓練後身心疲憊，仍盡力為路倒男子施予CPR急救；該名男子後送醫院後幸運地恢復生命徵象，而這起意外也宛如臨時加場的急救訓練。（消防局提供）

    新竹縣政府消防局特種搜救隊人員結束訓練後身心疲憊，仍盡力為路倒男子施予CPR急救；該名男子後送醫院後幸運地恢復生命徵象，而這起意外也宛如臨時加場的急救訓練。（消防局提供）

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