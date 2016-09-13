捷運奇岩站驚傳女子不慎落軌 及時救起無大礙

2016-09-13 19:11

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北捷運今天下午驚傳落軌意外，所幸女子掉下軌道時，列車尚未進站，捷運保全人員和站長合力將女子拉起，女子被救起時直呼「痛！好痛呀！」警方初步釐清，女子走在月台旁時，突然感到頭暈目眩，下一秒鐘就跌落軌道溝槽內，由於女子非故意落軌，台北捷運公司將不會依「大眾運輸捷運法」進行裁罰或送辦。

台北市消防局119勤指中心今下午4時53分據報，台北捷運奇岩站有女子落軌需救護，消防局出動1部救護車、1部水箱車共5名救護救難人員前往，發現60歲的張姓女子已被拉起，初步檢傷僅有手腳輕微擦傷，並無大礙，整起事件幸未造成列車延誤，隨即恢復正常。

台北捷運警察隊表示，家住新北市的60歲張姓女子，今下午到奇岩站要搭車前往象山方向，到第二月台候車時，突感身體不適，一陣頭暈目眩後竟跌下月台，整個人正好摔落於軌道溝槽，所幸列車當時尚未進站，站長和保全人員趕緊用梯子展開救援，將她拉起。