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強颱讓人怕 南投風景區出現退房潮
2016-09-13 18:12
儘管颱風來勢洶洶，但溪頭妖怪村中秋節「秋暮夕月」活動照常舉辦。（記者謝介裕翻攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕強颱未來人先驚﹗儘管強烈颱風莫蘭蒂尚未入境，但南投縣溪頭、杉林溪風景區已出現預期性退房潮，今日包括妖怪村在內的溪頭觀光飯店退房率約1成5、杉林溪則約3成，明（14）日溪頭、杉林溪業者初估退房率可能達5成以上。
溪頭妖怪村總經理林志穎指出，依中央氣象局目前播報的颱風行走路徑，對南投縣影響不大，因此15日至17日舉辦的「秋暮夕月」活動仍照常舉行，內容包括天狗點燈祈福、吟詩作對等，知性、莊重又不失賞月樂趣。
至於杉林溪森林生態渡假園區，中秋連續假期，原本安排天文望遠鏡賞月活動，惟因颱風來襲，使得天候狀況變得更難以捉摸，辦或不辦？也令業者進退兩難，將視天候狀況再透過官網對外公告。
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