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甲苯燒死好友 縱火男「歡喜」少判3年刑

2016-09-13  17:49

〔記者項程鎮／台北報導〕宜蘭男子陳錫欣懷疑好友羅姓男子性侵他的女友，趁羅男熟睡，倒了近1公升的甲苯後，放火燒死羅男，一、二審都重判陳男有期徒刑18年，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審今審結，認為陳男坦承犯案，犯後態度良好，因此減輕刑度，改判15年，還可上訴。

在押的陳男走出法庭後，媒體問他法官減輕3年，「有歡喜否？」陳男回答：「有歐！」

判決指出，45歲陳錫欣和被害人76歲羅姓男子是多年好友，陳男懷疑羅男性侵他的女友，前年8月間下午5點左右，陳男趁羅男熟睡，侵入羅男家中，在他身上倒了將近1公升甲苯，點燃甲苯後離開。

羅男被火燒傷驚醒衝出家門，鄰居匆忙滅火，但為時已晚，羅男全身燒傷面積已達90%，送醫急救時，羅男還有意識，透露放火害他的就是陳男，後來羅男急救無效，不治身亡。

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  • 宜蘭男子陳錫欣懷疑好友羅姓男子性侵他的女友，趁羅男熟睡，倒了近1公升的甲苯後，放火燒死羅男。圖為羅男租屋處。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭男子陳錫欣懷疑好友羅姓男子性侵他的女友，趁羅男熟睡，倒了近1公升的甲苯後，放火燒死羅男。圖為羅男租屋處。（資料照，記者江志雄攝）

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