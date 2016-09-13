傳兆豐案朝內線交易偵辦 蔡友才年初持兆豐金股票321張
〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方洗錢法案，上週五突襲兆豐金前董事長蔡友才住處，及其現任職的鑒機資產管理公司辦公室，約談蔡友才夫婦、前兆豐金主秘王起梆等六人，訊後依違反證券交易法，諭令蔡友才300萬元交保、王起梆200萬元交保；據傳，檢方是為了從蔡、王所持有的兆豐金持股變化著手，才另闢蹊徑轉朝內線交易方向偵辦。
針對兆豐銀違反美方反洗錢法等案，北檢初步認為兆豐於洗錢防制作業及法令遵循上，有多項行政疏失，但此案究竟有無涉及刑事不法的關鍵事證，仍須再調查；但檢方從違反銀行法、金控法及洗錢防制法等調查方向，轉向朝違反證交法著手，內情啟人疑竇。
檢方調查，蔡友才任職兆豐金董事長期間，個人申報所持有的兆豐金股票，從去年的20萬2000股（202張股票），至今年3月所申報的32萬1399股（約321張股票），增加約119張股票。
至於今年4月1日與蔡友才同進退的王起梆，去年1至12月，均穩定持有兆豐金23萬1496股（約231張股票），今年1月至3月，王起梆持股增加至33萬5290股（約335張股票）。
依證券交易法第157之1條規定，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在消息明確後，未公開前或公開後的18小時內，不得自行或以他人名義買賣股票；若公司董監事、經理人等，即使離開現職，但在離職6個月內，仍不得自行或以他人名義買入或賣出該公司股票。
專案小組獲報，去年6月，蔡友才等人疑已知情兆豐銀紐約分行被美國紐約州金融服務署（DFS）查出缺失及要求改善，卻未積極處理，此消息若曝光，足以對兆豐金股價造成重大影響；今年4月初，2人雙雙離職還未滿6個月，手中所持有的兆豐金股票數量即疑似出現變動。
檢方為釐清有無內線交易等案外案的事證，以及蔡友才有無透過他人代為經手股票買賣等疑點，上週五才兵分5路大搜索，另以證人身分傳喚蔡友才曾任職金融機構的妻子說明。
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