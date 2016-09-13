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母向堂哥借錢遭拒 男找假調查官抄其簽賭站

2016-09-13  17:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲的邱姓男子，不滿母親向經營六合彩簽賭的堂哥借錢遭拒，與友人抱怨此事，余姓女友人佯稱是國安局組長，可出面檢舉，涉嫌謀議詐財，余女在邱男領路下，進入邱男堂哥家，謊稱是調查局北機站人員，另找男友與2名友人冒充是賭客及調查官，一搭一唱，邱男被唬住，不但乖乖照做，連身上的4萬5千元也被「查扣」，事後才驚覺被騙，新北地檢署今依加重詐欺取財、強制、冒用公務員官銜等罪嫌起訴邱男、余女等5人。

起訴指出，今年2月，邱男母向堂哥借錢被拒，邱男與友人聊天談及此事，余女當場出示中國國安黨所發證件，佯稱自己是國安局組長，可以出面檢舉邱男堂哥經營的六合彩簽賭。

3月2日晚間，邱男領路帶余女等人到堂哥家，先由周姓友人假冒簽賭賭客，佯稱欲簽賭六合彩，將3120元賭金交給邱男堂哥，余女與另2名男子隨即現身出示證件，謊稱是調查局北機站人員，偵辦六合彩簽賭案，命令邱男堂哥「不准動，調查局，面對牆壁蹲下」，並查扣傳真機與簽賭單據。

搜索完畢後，余女等人強行將邱男堂哥強行押上車，要求他交出身上財物以移送法院，邱男堂哥交出身上的4萬5千元，余女「查扣」後，才放余男堂哥下車，喝令他「直直往前走，不許回頭」，事後將其中2萬元分給另2名佯裝調查官的友人，其餘留做自己花用，邱男堂哥回家後越想越不對勁，向調查局檢舉。

庭訊時，邱男辯稱曾跟友人提及此事，不知道他們謀議詐財，但坦承帶友人去堂哥家；余女否認犯行，供稱「我說我是國安黨，不是國安局」；其他3名共犯則稱以為余女真的是國安局人員，但供詞未獲採信。

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  • 46歲邱男，因不滿母親向經營六合彩簽賭的堂哥借錢遭拒，其余姓女友人佯稱是國安局組長，可出面檢舉，又謊稱是調查局北機站人員，涉嫌謀議詐財。圖與本新聞無關。（資料照，記者黃建華攝）

    46歲邱男，因不滿母親向經營六合彩簽賭的堂哥借錢遭拒，其余姓女友人佯稱是國安局組長，可出面檢舉，又謊稱是調查局北機站人員，涉嫌謀議詐財。圖與本新聞無關。（資料照，記者黃建華攝）

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相關關鍵字： 借錢 假冒公務員 簽賭站 詐欺取財 調查官
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