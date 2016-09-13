快訊莫蘭蒂來襲 台鐵東部幹線、南迴線等停駛 莫蘭蒂來襲 全台發布雨量警戒 北北基 明日正常上班上課 花蓮秀林鄉西寶、和平國小 今晚停班停課 高雄大學明天停課 高市明是否停班課21點前宣布 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
母向堂哥借錢遭拒 男找假調查官抄其簽賭站
2016-09-13 17:19
〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲的邱姓男子，不滿母親向經營六合彩簽賭的堂哥借錢遭拒，與友人抱怨此事，余姓女友人佯稱是國安局組長，可出面檢舉，涉嫌謀議詐財，余女在邱男領路下，進入邱男堂哥家，謊稱是調查局北機站人員，另找男友與2名友人冒充是賭客及調查官，一搭一唱，邱男被唬住，不但乖乖照做，連身上的4萬5千元也被「查扣」，事後才驚覺被騙，新北地檢署今依加重詐欺取財、強制、冒用公務員官銜等罪嫌起訴邱男、余女等5人。
起訴指出，今年2月，邱男母向堂哥借錢被拒，邱男與友人聊天談及此事，余女當場出示中國國安黨所發證件，佯稱自己是國安局組長，可以出面檢舉邱男堂哥經營的六合彩簽賭。
3月2日晚間，邱男領路帶余女等人到堂哥家，先由周姓友人假冒簽賭賭客，佯稱欲簽賭六合彩，將3120元賭金交給邱男堂哥，余女與另2名男子隨即現身出示證件，謊稱是調查局北機站人員，偵辦六合彩簽賭案，命令邱男堂哥「不准動，調查局，面對牆壁蹲下」，並查扣傳真機與簽賭單據。
搜索完畢後，余女等人強行將邱男堂哥強行押上車，要求他交出身上財物以移送法院，邱男堂哥交出身上的4萬5千元，余女「查扣」後，才放余男堂哥下車，喝令他「直直往前走，不許回頭」，事後將其中2萬元分給另2名佯裝調查官的友人，其餘留做自己花用，邱男堂哥回家後越想越不對勁，向調查局檢舉。
庭訊時，邱男辯稱曾跟友人提及此事，不知道他們謀議詐財，但坦承帶友人去堂哥家；余女否認犯行，供稱「我說我是國安黨，不是國安局」；其他3名共犯則稱以為余女真的是國安局人員，但供詞未獲採信。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 殺貓出庭被圍毆 陳皓揚問法官「我能提告嗎？」
- 淡水民權路聯結車爆胎自撞 釀車流回堵
- 家屬質疑延誤通報收容人住院消息 所方：有通知
- 台、印聯手搗詐騙機房 11嫌今晚遣返
- 惡姑丈染指小姊妹 姊男友勇敢揭惡行
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 民進黨30年黨慶 老黨員話從頭…
- 上班族托特包 大小拆用時尚多元
- 威航空服員不滿勞資爭議未解 下午赴桃機復興櫃檯抗議
- 病情每況愈下？希拉蕊滅火：沒什麼大不了
- 「寒士慶中秋」 40人送履歷找工作
- 地價稅漲11.39％ 一般戶約增970元
- 《嘉義實在講》應讓各界發聲 以專業服人
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 復航澎湖空難天氣報告違失 監院糾正
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Speaker meets retiring AIT chairman
- 陽明大學找到漸凍人抑病機制
- 東山椪柑將採收 農民聞颱「剉咧等」
- 日科學家發現 大地震疑與月球引力有關
- 違法八大行業 扁率先斷水電
- （影音）「無負評女神」林依晨水水der 原來有撇步
- 亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅
- 楊新公路最後6公里狹路 今動工拓寬
- 女兒哭求全家福 小禎牽手李進良愛回溫
- 台南市土壤液化潛勢圖 預於明年初完成
- 颱風來襲 桃園地景藝術節今天活動暫停
- 田弘茂向中喊話︰以民為念 恢復協商
- 辜寬敏批評林全得罪小英？綠委：他連阿扁都敢罵了
- 大閘蟹晚熟 好吃要等到國慶
- 張庭瑚交往五熊半年 聽話禁婚前性行為
- 阿中三連發再自清 唱片公司回應「死一次」說法
- 幫媽祖做善事 台南茅港媽祖文化協會關懷弱勢戶
- 非洲野驢的故事 動物保母講古
- 追查TRF一條龍！ 金管會重罰7國銀且限制業務
- 光雕拚觀光 七股溪橋爭取造亮點
- 勞動部：育嬰留停人數、金額持續成長
- 宛如巨型甜甜圈！ 鄭明典指莫蘭蒂維持「強度巔峰」
- 台南停課再增1校 成大明停課
- 《中英對照讀新聞》Air China magazine London race slur sparks anger 中國國航雜誌對倫敦的種族污辱激發憤怒
- 國光延駛海大 校長批市府阻擾路權
- 宜縣府打造公園高爾夫 三星安農溪畔打球趣
- 富邦LPGA台灣錦標賽》球后高寶璟拚衛冕 迎戰台將龔怡萍、曾雅妮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：母向堂哥借錢遭拒 男找假調查官抄其簽賭站
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分