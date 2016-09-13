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虐死同居人兒子被判刑 惡女再因虐童被起訴
2016-09-13 16:33
〔記者黃欣柏／台北報導〕女子劉思樺長期對同居男友與前妻生的2名孩童施暴，今年2月間終於失控將其中1名男童毆打、推倒致死，本月初一審被判刑12年半；士林地檢署另又查出她曾毆打另名女童，甚至用熱水灼燙女童手臂，今再依成年人故意對兒童犯傷害罪及違反兒少福利法將她起訴。
檢警調查，29歲劉女與同居男友生下2名男童，平時疼愛有加，卻經常打罵同居男友與前妻生的5歲女童與4歲男童，其中4歲男童阿寶（化名）僅因學不會如廁及不善吞嚥食物，就被劉女持長柄刷痛打並推倒在地，今年2月間因顱內出血不治，但劉女交保後卻還跟阿寶生父登記結婚，令人難以置信。
士林地院本月初針對虐死阿寶案，將劉女依成年人故意對兒童傷害致死等罪，合併判刑12年半；士林地檢署另同步偵辦劉女虐待阿寶及女童小晴（化名）一案，認定劉女除了用長柄刷毆打兩童外，還曾將小晴身體強行壓入裝有熱水的洗手台中，導致小晴右手三度灼傷，胸、腹部也多處二、三度灼傷，今將她起訴。
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