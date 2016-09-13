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老翁假牙被丟進垃圾車 子女忍臭翻找垃圾堆
2016-09-13 16:27
老翁的家人忍受臭味在垃圾堆中找尋假牙。（記者李立法攝）
〔記者李立法／屏東報導〕屏東市洪姓老翁的假牙今早被家人當成垃圾丟進垃圾車，市公所清潔隊據報後，趁著垃圾車尚未開進焚化廠，下午2時許先在轉運站卸下整車垃圾，讓老翁子女翻找，子女們頂著太陽在垃圾堆忍受臭味找了近2小時，仍一無所獲。
屏東市公所清潔隊2個多小時前接獲民眾求助電話，指一名洪姓老翁早上將假牙用紙包著置於桌上，結果被家人當成垃圾丟進垃圾車內，清潔隊查出該班次垃圾車後，得知尚未開進焚化場，遂通知司機先開往機場北路的垃圾轉運站卸下垃圾，並通知老翁家屬到場碰碰運氣能否找回假牙。
屏東市今天艷陽高照，老翁子女忍受高溫及臭味在垃圾堆中翻找假牙，子女們汗流浹背，找尋近2小時還未發現熟悉的垃圾袋，但子女們仍不放棄，期待好運出現。
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