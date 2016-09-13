台、印聯手搗詐騙機房 11嫌今晚遣返

2016-09-13 16:16

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局就情報結合大數據分析，監控有詐欺前科人士往返東南亞狀況，上月初首度跟印尼警方合作交換情資後，順利在印尼雅加達破獲假「中國人民最高法院」詐騙機房，逮台籍嫌犯11人、中國籍20人，而台籍11嫌預定今晚押返歸案。

刑事局表示，自新政府上任以來，為有效打擊詐欺集團，對曾往來東南亞從事詐騙犯罪的前科犯，約1000多人，分工逕行分析與監控，冀能在其前往重操舊業時，通報當地警方，逕行合作搗破。

這次押返的王嫌等多人，在101年、103年即從事電信詐騙機房犯罪，經分析發現，王等人近期又經常出入東南亞國家，且留滯時間長達2至3個月，研判應是再度從事詐騙機房，便持續跟監。

7月23日，王嫌等7人一同搭機出境至印尼雅加達，即交由刑事局駐印尼聯絡官會同印尼警方持續跟監埋伏，果然掌握王嫌等人進入一處透天厝，現場並有裝設監視器、嫌犯不再外出等詐欺機房特性。

印尼警方經跟刑事局聯繫，確認相關詐騙機房地點後，刑事局派員赴印尼雅加達，共同召開專案會議，會同當地警方於2處透天厝同步執行查緝，共查獲嫌犯31名，其中台籍11人、中國籍20人，現場查扣Gateway、筆電、話機、手機、詐騙講稿、手機等大批贓證物。